ودادية للقضاة تنتخب رئيسا جديدا

حددت الودادية الحسنية للقضاة، السبت 20 ماي الجاري، ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا، تاريخا لتجديد هياكلها، عبر عقد جمع عام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وأوضحت الودادية، في بلاغ لها، أن جمعها العام المرتقب سيشهد عرض التقريرين المالي والأدبي ومقترح إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي للودادية، في أفق المصادقة عليهم، وانتخاب رئيس جديد للودادية ونائب له، ثم باقي أعضاء المكتب المركزي.

ودعت الودادية كل أعضاء الجمع العام إلى الحضور والمشاركة بكثافة في هذه المحطة الهامة من تاريخها، راجية القضاة إلى دعمها وجعلها عرسا مهنيا و مناسبة لتكريس الحوار البناء و مبادئ الممارسة الديمقراطية.

يسرى عويفي

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