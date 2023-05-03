إجراء أول عملية جراحية لزرع ورك اصطناعي كامل بأزيلال

تمكن فريق طبي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال، في 26 أبريل الماضي، من إجراء عملية استبدال كلي لورك الرجل اليمنى، في عملية هي الأولى من نوعها بالمستشفى وفق المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا الفريق الطبي والتمريضي المتخصص في طب وجراحة العظام والمفاصل والإنعاش والتخدير نجح في استبدال كلي لورك الرجل اليمنى بطرف صناعي كامل لمريض يعاني من قصور كلوي مزمن.

وكان المريض، الذي ينحدر من جماعة واويزغت ويبلغ من العمر 24 سنة، يعاني منذ سنوات من هشاشة في مفصل ورك الفخذ الأيمن مما كان يعيق حياته اليومية.

وأضافت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وفحوصات الأشعة تبين ضرورة إجراء عملية جراحية لتعويضه بمفصل اصطناعي، مشيرة إلى أن العملية الجراحية استغرقت حوالي ثلاثة ساعات مرت في ظروف جيدة.

كما أفاد نفس المصدر أن نتائج الفحوصات بالأشعة بعد العملية أبانت أن هذا التدخل الجراحي كلل بنجاح تام، والمريض يتمتع حاليا بصحة جيدة وغادر المستشفى يوم أمس الثلاثاء.

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