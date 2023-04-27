صفرو تحتضن ملتقى التوجيه المدرسي والمهني

افتتحت اليوم الخميس بصفرو فعاليات ملتقى التوجيه المدرسي والمهني في دورته الخامسة عشرة، التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق وشراكة مع جمعية التوجيه المدرسي والمهني فرع صفرو.

وتشكل هذه التظاهرة، المنظمة تحت شعار “الوظيفة التوجيهية للمدرسة المغربية رافعة أساسية لبناء المشروع الشخصي للمتعلم”، مناسبة للتلميذات والتلاميذ لاستكشاف والتعرف على التكوينات والمسارات المهنية والجامعية سواء العمومية أو الخاصة المتاحة ما بعد البكالوريا، من خلال التواصل المباشر مع الفاعلين الرئيسيين في مجال التعليم والتكوين والتوجيه، وممثلي مختلف المدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية المشاركة.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية M24 ، أوضح السهلي جلوبي رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، أن الملتقى يشكل مناسبة للتواصل بين تلاميذ السنة الثانية بكالوريا وممثلي المؤسسات والمعاهد الجامعية لتحديد اختياراتهم ومساراتهم الدراسية ما بعد البكالوريا.

وأضاف أن هذه التظاهرة استقطبت، حتى الآن، ما يزيد عن 3000 تلميذة وتلميذ يمثلون حوالي 40 مؤسسة تعليمية عمومية وخاصة بإقليم صفرو، مبرزا أن نسخة هذه السنة من الملتقى تتميز بمشاركة عدد من المصالح الخارجية بالإقليم كالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية الإقليمية للفلاحة.

من جهته، أكد عبد الواحد إملوي مستشار في التوجيه بالمديرية الإقليمية بصفرو وعضو الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي أن هذه الدورة من الملتقى تشهد حضور وازنا للمؤسسات العمومية والمؤسسات الجامعية الخاصة، إضافة إلى عدد من المديريات الإقليمية التي شكلت إضافة نوعية للملتقى.

(ومع)

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