بالفيديو.. تنسيق أمني يطيح بـ 13 شخصا موالين لداعش

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية الولائية، اليوم (الخميس)، من توقيف 13 شخصا موالين لـ “داعش”.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أشرفت النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف بشكل مباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 49 سنة، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن البيضاء، بني ملال، المحمدية، خنيفرة، تمارة، تيفلت، طنجة، القصر الكبير، الريصاني وبركان.

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