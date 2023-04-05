تفكيك شبكة للحريك بطانطان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من العيون وطانطان، على ضوء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم (الأربعاء)، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر مصدر أمني أن المشتبه بهم جرى توقيفهم في عمليات أمنية متزامنة بطانطان، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، مشيرا إلى أن إجراءات البحث مكنت من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة وحجز سيارتين يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، وفق المصدر ذاته، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار الدولي في المخدرات.

وتم إخضاع المنظمين والمرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية

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