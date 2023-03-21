عروض رمضانية من “كنزي”

تقدم مجموعة “كنزي تاور”، عروضا جديدة لزبائنها بمناسبة دخول الشهر الكريم، تمكنهم من قضاء ليال رمضانية ساحرة في مجموع مؤسساتها الفندقية بمختلف المدن المغربية، يجمعون خلالها بين الراحة والاستجمام، والحفاظ على التقاليد الأصيلة لشهر الصيام.

وتجمع العروض بين الإيواء والفطور الرمضاني، إضافة إلى وجبة “السحور”، كما تمنح المجانية لطفل واحد دون سن 12 سنة، من أجل مشاركة غرفة الوالدين.

وتوفر مجموعة “كنزي تاور”، المعروفة بمائدة فطورها الباذخة التي تقدمها في مختلف فنادقها، مطاعم متعددة من أجل الاستمتاع بالإفطار الرمضاني، سواء تعلق الأمر ب”الروفتوب” التابع لفندقها بسيدي معروف بالبيضاء، الذي يتمتع بإطلالة بانورامية على العاصمة الاقتصادية ويحيط به مسبح رائع وشرفة جميلة، والذي يقدم أطباقا تقليدية مغربية، إضافة إلى أطباق من مختلف المطابخ العالمية، بسعر 320 درهما للشخص و290 درهما للشخص بالنسبة إلى مجموعة مكونة من 20 شخصا فما فوق.

ويقدم مطعم “سونس” ب”كنزي تاور” البيضاء، المطل على وسط المدينة، فطوره الرمضاني الاستثنائي الذي يحظى بإقبال كبير كل سنة، بسعر 550 درهما للشخص، مقابل الاستمتاع بقائمة مهمة من الأطعمة والأطباق، سواء المغربية أو الشامية أو الآسيوية، التي يمكن تذوقها على إيقاع موسيقى “لايف” خاصة بالشهر الكريم، إضافة إلى مطعم “سكاي 28” الذي يقدم فطورا ب450 درهما، ثم مطعم “لوكونتوار” ب”كنزي بسمة” بالبيضاء، الذي يقترح فطورا ب220 درهما للشخص.

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