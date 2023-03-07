بورصة البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الأحمر

أغلقت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على وقع الأحمر.

وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,38% ، ليستقر عند 10.603,47 نقطة.

بدوره سجل مؤشر “MASI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,49% ، منتقلا بذلك إلى 847,44 نقطة.

كما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,56% إلى 799,42 نقطة.

بالمقابل بصم مؤشر ( MASI Mid and Small Cap ) على ارتفاع بنسبة 0,29% ( 869,37 نقطة).

في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على تراجع بنسبة 0,53% إلى 9.673,3 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي انخفض بنسبة 0,47% إلى 8.798,17 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات فقط 18,17 مليون درهم، تحققت في مجملها بالسوق المركزي للأسهم. بينما حددت رسملة البورصة في نحو 553,72 مليار درهم.

على مستوى القيم الفردية سجلت أقوى الانخفاضات من قبل أطلناطاسند (-5,99% / 123,15 درهما)، وإيي بي ماروك. كوم (-3,77% / 23 درهما)، ودجى إنعاش الضحى(-3,22% / 6,02 درهما)، وطوطال إينيرجي ماركوتينغ المغرب (-3,12% / 1.210درهما )، وتاغا المغرب (-3,06% / 950 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الارتفاعات من قبل تيمار (+3,94% / 18,9 درهما)، وأليانس (+3,75% / 54,99 درهما)، ومينيير تويست (+2,7% / 1.900 درهما)، وألمنيوم المغرب (+2,31% / 1.330 درهما)، ولوسيور كريستال (+1,95% / 253,85 درهما).

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