مختبر الشرطة العلمية بالبيضاء يستقبل السفير الأمريكي

استقبل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالبيضاء، زوال اليوم (الثلاثاء)، وفدا دبلوماسيا أمريكيا يتقدمه سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بونيت تالوار.

ويأتي هذا الاستقبال، في سياق دعم وتعزيز انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها الخارجي، وكذا تتويجا لعلاقات التعاون المتميز بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، بما فيها المجال الأمني.

وخلال هذه الزيارة، اطلع السفير الأمريكي بالرباط على أحدث التقنيات والآليات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، كما استمع لتوضيحات بشأن تقنيات البحث الجنائي المتطورة، التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لاستجلاء حقيقة الجرائم ودعم أجهز العدالة.

وبهذه المناسبة، هنأ الدبلوماسي الأمريكي المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على حصوله على شهادة عالمية للجودة للمرة الخامسة على التوالي، وهي الشهادة التي تنعكس على جود الخبرات التقنية المنجزة، وتساهم في ترسيخ مقومات المحاكمة العادلة التي تعتمد على الدليل العلمي لإثبات الجرائم.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد دشنت المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالبيضاء في 16 ماي 2021، وهو المختبر الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة في مجال استخلاص وتحليل عينات الحمض النووي، والكيمياء الشرعية، فضلا على توفره على مصلحة للتشخيص باستعمال البصمة الوراثية، ومصلحة الخبرات البيولوجية وتلك المتخصصة في المخدرات والسموم والكيمياء. كما يتوفر أيضا على وحدات مختصة في أمن يضم المعلومات، والصيانة ومراقبة الجودة …إلخ.