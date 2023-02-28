المضيق.. حملة للتحسيس بمخاطر المخدرات

احتضن مسرح لالة عائشة بالمضيق، صباح اليوم (الثلاثاء)، الافتتاح الرسمي للحملة التحسيسية والتوعوية بالفضاء المدرسي حول مخاطر الإدمان.

الحملة التي تنظمها كل “جمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق” و”جمعية المواطنة والمساواة” فرع تطوان، بمساهمة كل من المديرية العامة للأمن الوطني، مجلس عمالة المضيق الفنيدق، المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجماعة المضيق، تهدف التوعية من الإدمان على المخدرات باعتبارها آفة تهدد رجال الغد من طلبة العلم والمعرفة، حيث عرف حفل الافتتاح حضور نائب رئيس مجلس العمالة وعدد من الفعاليات السياسية والجمعوية.

وتشمل الحملة التحسيسية التي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة القادم أربع مؤسسات تعليمية، حيث سيتم انتقاء 10 تلاميذ من كل مؤسسة للمشاركة في المسابقات التربوية والتحسيسية، من قبيل الرسم، وعرض أفلام قصيرة حول آفة الإدمان ومناقشتها، لتتوج آخر أيام الحملة بتقديم عرض مسرحي توعوي يلامس مخاطر المخدرات ويؤكد على الابتعاد عن كل الطرق المؤدية إليها.

وحسب ما أفاد به مصدر من المنظمين لهذا النشاط التوعوي، فإن “الهدف الأساسي سيرتكز على إشراك التلاميذ في التوعية، وتكوين أفراد منهم، حتى يكونوا قادرين على المساهمة في التحسيس والتوعية من الآثار المدمرة للمخدرات والإدمان على استعمالها، وهو المشروع المتجلي في اختيار من أسماه المتحدث ذاته ب “المثقف الناظر”، المتمثل في التلميذ الذي “أظهر حماسا ونشاطا متميزا أثناء مشاركته في فعاليات الأيام التحسيسة المنظمة تحت شعار (جميعا من أجل حياة بدون مخدرات).

وأضاف المصدر نفسه أن “المثقف الناظر” سيكون بعد خضوعه لتكوين في مجال التوعية، طرفا في التحسيس من المخدرات “وفق سبل غير نمطية” تبتغي فتح حوار بين هذا (المثقف الناظر) وأقرانه سواء وسط فضاء المؤسسة التعليمية أو داخل الحي الذي يقطن به”، لكي يصبح “سفيرا في مجال التوعية والتحسيس”، التي ينبغي أن يفتح نقاشا حولها مع من اقتنصتهم شهوة الإدمان المدمرة وأوقعت بهم في شراكها.

يوسف الجوهري(تطوان)