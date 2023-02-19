تنظيم حملة تحسيسية حول السلامة الطرقية ببني ملال

تنظم المصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ببني ملال، منذ 14 فبراير وإلى غاية 24 منه، حملة للتحسيس والوقاية من حوادث السير، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير) .

وبهذه المناسبة، قام والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، مرفوقا بنائب رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح الخارجية المعنية، أمس السبت، بزيارة لخيمة تحسيسية أقيمت بمحيط المحطة الطرقية لجذب انتباه مستعملي وسائل النقل الجماعي، وذلك من أجل التوعية بأهمية استعمال حزام السلامة داخل الحافلات.

وتستهدف هذه الحملة التحسيسية المنظمة بشراكة من فاعلين وجمعيات المجتمع المدني، مستعملي الطربق والسائقين المهنيين.

كما تستهدف تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة لإقليم بني ملال من أجل تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية احترام قانون السير واستعمال حزام السلامة والفحص التقني للعربات.

وسيتم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، تنظيم حملة للتبرع بالدم بالمحطة الطرقية لبني ملال من أجل تشجيع المواطنين على أهمية التبرع بالدم بشكل منتظم لإنقاذ الأرواح البشرية.