بالصور.. تكريم رئيس إدارية البيضاء بفاس

نظمت المحكمة الإدارية بفاس، بعد ظهر أول أمس (الخميس)، حفل تكريم عبد المجيد شفيق، رئيسها السابق، الذي انتقل منها إلى البيضاء في إطار التنقيلات التي أجرتها السلطة القضائية في أكتوبر الماضي، حيث يشغل اليوم منصب رئيس واحدة من أكبر المحاكم الإدارية الابتدائية بالمملكة.

وحضر حفل التكريم مسؤولون على رأسهم رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، ورئيس المحكمة الإدارية بفاس، والوكيل القضائي للمملكة، وغيرهم من الشخصيات العمومية.

وأعلن عن المبادرة، اعترافا من قضاة المحكمة وأطرها، بما قدمه الرجل من خدمات في سبيل رقي العمل الإداري والقضائي، وكذا للسمعة الطيبة التي تركها لدى كل موظفي المحكمة، إذ لخصت يافطة علقت ببوابة المحكمة أسباب المبادرة مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية الابتدائية تكرم رئيسها السابق “عرفانا منها لما أسداه من خدمات لهذا الجهاز القضائي”.

وانطلق الحفل، بكلمات للمناسبة، تطرقت إلى ما أسداه عبد المجيد شفيق، من خدمات، وما خلفه من تنظيم محكم، وانسيابية في العمل الإداري والقضائي، وكذا الأداء والجودة، التي طبعت مرحلة ترؤسه للمحكمة، والعلاقات الطيبة التي جمعته بمختلف أعضاء أسرة العدالة، بدءا من القضاة ومرورا بالموظفين، وانتهاء بالمحامين وغيرهم ممن خبروا عن قرب طريقة التسيير التي تميز بها عبد المجيد شفيق، الرئيس السابق لإدارية فاس، وكذا فتحه باب مكتبه لكل الموظفين والأطر لما فيه مصلحة للإدارة القضائية والسير العادي للمؤسسة.

(م.ص)