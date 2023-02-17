ممنوعات تسقط زائرا بسجن عكاشة

فضح حراس السجن المحلي عين السبع المعروف بـ عكاشة، زائرا، حاول إدخال ممنوعات إلى شقيقه المعتقل في إطار قضية جنحية والنزيل بالسجن نفسه.

وعلمت “الصباح” أن الزائر المشكوك في أمره، حل بالسجن في يوم عيد الحب، محملا ببعض الأشياء التي يريد إدخالها لشقيقه، وعند وصوله إلى مكان التفتيش، لم يعثر على أي من الممنوعات داخلها، إلا أن الحراس اشتبهوا في صندال ينتعله، ليخضعوه للتفتيش.

وأسفرت إجراءات تفتيش زوج الصندال الذي ينتعله، عن العثور على هاتف محمول صغير الحجم و30 قرصا طبيا مخدرا وكمية من الشيرا فاقت 70 غراما، ليتم ضبط المحجوزات.

وبوشرت الإجراءات الضرورية بإخبار مدير السجن، قبل التنسيق مع مصالح الأمن، إذ قدمت عناصر الشرطة القضائية عين السبع، التي يقع السجن داخل نفوذها الترابي التي تسلمت المتهم وباشرت الأبحاث التمهيدية.

وأخضع السجين بدوره لأبحاث، حول الغاية من الممنوعات، وأهداف رغبته في الحصول عليها، إذ ينتظر أن يتابع بدوره في القضية.

وأسقط حراس السجن العديد من الزوار، إناثا وذكورا، الذين حاولوا استغلال فرض لقاءهم بذويهم المعتقلين في إطار الزيارة، لتمكينهم من ممنوعات.

(م.ص)