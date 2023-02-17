مندوبية السجون تنفي فرض “إتاوات” على السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية

نفت مندوبية السجون ما تم تداوله من أنباء بخصوص “تغول سجناء خطيرين بالسجن المحلي العرجات 1 وفرضهم لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية”.

وكشفت إدارة السجن المحلي العرجات 1، في بلاغ للرأي العام، أن ما نشر لا أساس له من الصحة، موضحة أن اختيار سجناء “الكُلَف” يتم بناء على معايير محددة سلفا، وفقا للمذكرات والدلائل الصادرة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق تام بين جميع مكونات اللجنة المكلفة بالانتقاء، حيث يتم انتقاؤهم من بين السجناء الذين يمتازون بسيرة حسنة ويتم إيواؤهم في غرفة مستقلة داخل كل حي، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمرين.

ووصفت إدارة السجن المحلي ذاته، ادعاء قيام سجناء “الكُلَف” بـ”تسخين الوجبات، خاصة وجبة العشاء، مقابل علبة سجائر” بأنه ادعاء كاذب، حيث لم يسبق لأي سجين أن تقدم بأية شكاية في الموضوع سواء لمدير المؤسسة عند قيامه بجولات تفقدية للأحياء، أو لقضاة تنفيذ العقوبة، ونواب وكيل الملك خلال زياراتهم الدورية للمؤسسة، علما أن تسخين الوجبات يتم بشكل موحد ومبرمج على جميع أحياء المؤسسة وبدون تمييز ولا مقابل.

وفي ما يتعلق بالمطبخ الرئيسي للمؤسسة، والذي يتم فيه تهييئ الوجبات الغذائية من طرف الشركة المفوض لها تغذية السجناء، فأوضحت إدارة سجن العرجات 1، أن انتقاء السجناء العاملين به يتم وفق المذكرات والدلائل المعمول بها، حيث يخضعون لاختبارات طبية إضافة إلى المراقبة اليومية.

وأكدت إدارة السجن في بيانها، أنه “لا يمكن لأي سجين لا يعمل بالمطبخ الولوج إليه نهائيا. وبناء عليه، فإن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يهدف بالأساس إلى خلق البلبلة والتأثير على السير العادي للعمل داخل المؤسسة السجنية”.