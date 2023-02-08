سجن العرجات ينفي تعرض زيان للجوع أو البرد

كذبت إدارة السجن المحلي العرجات 1 ما تم تداوله في بعض المواقع من ادعاءات حول الوضعية الصحية للنقيب السابق محمد زيان، المدان بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة مطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة الدولة.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية المذكورة، في بلاغ لها، أن الادعاءات التي نشرتها بعض المواقع، و”على وجه الخصوص أحد المواقع المتخصصة في نشر الأكاذيب في حق المندوبية العامة وموظفيها، بخصوص الحالة الصحية للسجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 1، لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “السجين المذكور، يستفيد من وجباته الغذائية بشكل عادي وفقا للحمية الغذائية الموصوفة له من طرف طبيبة المؤسسة، ولم يسبق له أن تقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام أو بالامتناع عن تسلم الوجبات الغذائية المقدمة له، علما أنه تناول آخر وجبة سلمت له بالكامل. وقد قامت إدارة المؤسسة بالتنسيق مع الشركة المكلفة بإعداد الطعام للنزلاء، بطحن بعض الوجبات المقدمة للمعني بالأمر، وذلك تسهيل لعملية هضمها، علما أنه استفاد من مجموعة من الأدوية المضادة لحالة الإمساك التي عانى منها مؤخرا، وذلك بناء على وصفة طبيبة المؤسسة. كما أن السجين لم يسبق له أن صرح أو قدم أية وثيقة طبية بخصوص أي من الأمراض المزمنة المزعومة”.

أما بخصوص ادعاء “معاناة السجين المذكور من البرد القارس”، وفق بلاغ إدارة سجن العرجات 1، فإن المعني بالأمر “يتوفر على مجموعة من الأغطية التي سلمتها له إدارة المؤسسة إضافة إلى تلك التي جلبتها له عائلته. كما أن السجين المذكور يستفيد من المياه الساخنة مباشرة في صنبور الغرفة التي يقطن بها 24/24 ساعة، وكذا من تسخين مياه الشرب التي يقتنيها من مقتصدية المؤسسة قبل استهلكها”.