تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بكوريز

نظمت القنصلية العامة للمغرب في بوردو، أمس السبت، أول قنصلية متنقلة لهذا العام في (بريف لا غايارد) بإقليم كوريز، على بعد 220 كلم من بوردو.

وذكر بلاغ للتمثيلية القنصلية، أن هذه العملية، التي عرفت مشاركة واسعة من أفراد الجالية المغربية، أحد أكبر الجاليات في كوريز، مكنت هؤلاء من الاستفادة من جميع الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى الآراء والنصائح التي قدمها الفريق القنصلي الموفد إلى عين المكان، وذلك في مختلف القضايا المتعلقة بالإجراءات الإدارية، والمسائل قانونية، أو الأحوال الشخصية وغيرها.

وأضاف المصدر أن هذا التنقل إلى (بريف لا غايارد) مكن القنصلية من تقريب خدماتهما إلى مقر إقامة المواطنين المغاربة الذين، لأسباب مختلفة، لم يتمكنوا من السفر إلى بوردو.

وبهذه المناسبة، نوهت الجمعيات المغربية الناشطة في (بريف لا غايارد)، وكذلك عمدة المدينة، فريديريك سولييه، بهذه المبادرات القنصلية، التي تتماشى مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية في الخارج.

وخلص البلاغ إلى أن هذا التنقل القنصلي يندرج في إطار توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج من أجل تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، والحفاظ على علاقة قوية مع التمثيليات القنصلية.

(ومع)