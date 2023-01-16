توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي النواب المغربي واليمني

وقع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ونظيره اليمني، سلطان سعيد البركاني، اليوم الاثنين بالرباط مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش مباحثات أجراها الجانبان بمقر المجلس، تنص على “الرغبة المشتركة في المساهمة في تعزيز وتمتين علاقات الصداقة بين شعبي المغرب واليمن، وحرصهما على تقوية وتوسيع مجال التعاون البرلماني بينهما”.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيساهم الطرفان، في مجال اختصاصاتهما، في تطوير الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية بين المغرب واليمن، ويعملان وفقا لاختصاصاتهما، على تعزيز التعاون البرلماني، وذلك عن طريق الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد مجلسا النواب المغربي واليمني على تبادل المعلومات بخصوص الأنشطة التشريعية، وأفضل الممارسات المتعلقة بسن القوانين، من خلال المنشورات الرسمية، والوثائق ذات الاهتمام المشترك، وذلك طبقا لتشريعات كلا البلدين، والعمل على تشجيع تبادل الزيارات على مستوى رئاسة المؤسستين، وتشجيع التفاعل بين اللجان الدائمة، ومجموعات الصداقة البرلمانية في كافة الميادين المتفق عليها، بهدف تمتين العلاقات التي تجمع الطرفين.

كما سيتبادل الطرفان، وفقا لمذكرة التفاهم، الآراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، ويشجعان التعاون بين إدارتي المؤسستين وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب بجمهورية اليمن يقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد برلماني هام، سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين المغاربة.