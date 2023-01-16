بوريطة يتباحث مع رئيس مجلس النواب اليمني

أجرى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان سعيد البركاني.

وتندرج هذه المباحثات في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب اليمني للمملكة على رأس وفد برلماني هام.

يذكر أن سعيد البركاني كان قد أجرى، في وقت سابق اليوم، مباحثات مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي بمقر المجلس، حيث أكد موقف بلاده الثابت من “قضية الصحراء ومغربيتها وسيادة المغرب عليها”. كما أجرى المسؤول اليمني مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين،النعم ميارة، عبر خلالها عن تقديره وشكره للدعم الذي ما فتئت تقدمه المملكة المغربية لليمن على كافة المستويات.

(ومع)