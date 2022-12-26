ولعلو : المغرب ليست له عقدة تجاه فرنسا أو إسبانيا

قال فتح الله ولعلو، وزير المالية والاقتصاد السابق، إن “المغرب ليست له عقدة تجاه فرنسا أو إسبانيا أو أي دولة أخرى”، وأنه طوى صفحة القطيعة ومد يده لهما منذ الاستقلال، وعليهما أخذ تاريخ المغرب بعين الاعتبار.

وأكد ولعلو، في مداخلة مؤثرة له خلال انعقاد فعاليات النسخة 11 من المؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، الذي احتضنته مراكش بمشاركة مجموعة من المسؤولين والباحثين والخبراء الدوليين، أن “المغرب، بقدر ما يمد يده إلى الصين والولايات المتحدة، يعرف وضعه الجغرافي جيدا وكذا انتماءه إلى مجال جغرافي له تاريخه، كما يحرص على أن يكون صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا”.

وتابع ولعلو مداخلته قائلا إن “المغرب له الحق في التحاور مع جميع البلدان، مثلما لفرنسا وإسبانيا وأوروبا الحق في أن يتحاوروا مع كل دول العالم.. المهم هو أن نحسن تدبير التقارب الجغرافي ومستجدات العولمة دون أي تعقيدات”،

واستحضر الوزير السابق بتأثر وهو يغالب دموعه، الإنجاز الكروي التاريخي للأسود في “مونديال” قطر، ونزول الملك محمد السادس إلى الشارع مرتديا قميص المنتخب الوطني ليشارك شعبه فرحتهم، مشددا على أن المملكة يجب أن تحظى باحترام كل الدول، مثلما تحترم هي الجميع.

(ي.ع)