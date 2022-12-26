مطار تطوان يسجل أعلى معدل استرجاع وطنيا

سجل مطار تطوان سانية الرمل الدولي خلال نونبر معدل استرجاع بنسبة 2096 في المائة مقارنة مع نونبر من 2019، وهو أعلى معدل على الصعيد الوطني مقارنة ببقية مطارات المملكة.

وأفادت معطيات المكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار تطوان سانية الرمل بلغ خلال نونبر الماضي 16 ألفا و 138 مسافرا، مقابل 770 مسافرا فقط خلال نونبر 2019، مبرزة أن معدل الاسترجاع فاق 2096 في المائة.

وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، بلغ عدد المسافرين بمطار تطوان 168 ألفا و 843 مسافرا، ما يعادل معدل استرجاع بنسبة تصل إلى 431 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، والتي سجلت 39 ألفا و 154 مسافرا.

بهذا الأداء، يوجد مطار تطوان في مقدمة المعابر الجوية وطنيا من حيث معدل الاسترجاع، متبوعا بمطار كلميم (142 في المائة) ومطار وجدة (121 في المائة)، ثم الناضور (109 في المائة)، فطنجة (105 في المائة).

يذكر أنه على المستوى الوطني، تظهر حصيلة حركة النقل الجوي منذ بداية السنة إلى غاية متم شهر نونبر 2022 تمكن المطارات المغربية من تسجيل نمو لنسب الاسترجاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، حيث تم استقبال 80 في المائة من حركة المسافرين، و82 في المائة من حركة الطائرات، وهو ما يمثل 18.467.415 مسافرا و157.687 حركة للطائرات بالنسبة لجميع المطارات.

(ومع)