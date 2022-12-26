“حبال المودة” يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان التواصل السينمائي بفاس

توج فيلم “حبال المودة” من إخراج وجدان خاليد بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي في دورته العاشرة، الذي اختتمت فقراته مساء الأحد بفاس.

وعادت جائزة الإخراج لفيلم “تضحية” لأيوب بوداري، بينما آلت جائزة السيناريو لفيلم “ميثاق” الذي أخرجه الحسين حنين.

كما جرى التنويه بثلاثة أفلام قصيرة أخرى هي بفيلم “جينز” ل محمد البوحاري، وفيلم “بوبيا” لدانيا عاشور، وفيلم “على حافة البحر” لمحمد الهوري.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان التي ترأسها المخرج إدريس اشويكة، كلا من الباحث المسرحي سعيد الناجي، والمخرج الوثائقي عادل اقليعي، والممثلة سليمة بن مومن، ومدير التصوير أيوب العمراني.

وتبارت على نيل جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان، المنظم بمبادرة من جمعية المواهب الشابة للسينما والمسرح، بدعم من المركز السينمائي المغربي وبتعاون مع جماعة فاس والمديرية الجهوية للثقافة بجهة فاس مكناس، أحد عشر فيلما قصيرا مغربيا.

وبالإضافة إلى المسابقة الوطنية للأفلام المغربية القصيرة، تميز المهرجان ببرمجة وورشة تكوينية في موضوع “مهارات صناعة الفيديو بالموبايل” أطرها المخرج والإعلامي عادل اقليعي، وندوة فكرية بعنوان: “السينما وسيلة فضلى للتواصل الجماهيري”، إضافة إلى توقيع إصدار بعنوان “وجوه من المغرب السينمائي” للناقد السينمائي أحمد سيجلماسي.

وتميز حفل اختتام المهرجان بتكريم الممثل المغربي عبد الحق بلمجاهد، تقديرا لعطاءاته المتنوعة في المسرح والتليفزيون والسينما لنحو ثلاثة عقود.

وعبر الممثل المحتفى به، بالمناسبة، عن سعادته الكبيرة بالتكريم معتبرا أن هذه المبادرة تشكل حافزا له على المزيد من العطاء وتقديم أعمال إبداعية متميزة.

(ومع)