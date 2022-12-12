دوري أبطال إفريقيا … الوداد والرجاء على التوالي في المجموعتين الأولى والثالثة

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ، ممثلي المغرب الوداد والرجاء البيضاويين في المجموعتين الأولى والثالثة للمسابقة القارية.

وأسفرت القرعة التي أجرتها الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ” كاف ” اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة ، عن وقوع فريق الوداد حامل لقب المسابقة ، في المجموعة الأولى إلى جانب فرق ” بيترو أتلتيكو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

كما أوقعت القرعة فريق الرجاء في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق حوريا الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي.

وكان الوداد قد حجز مقعده في دور المجموعات للمسابقة القارية بعد عبور عقبة فريق ريفرز يونايتد النيجيري بالفوز عليه بنتيجة 7-2 في الدور التمهيدي الثاني ، فيما تخطى الرجاء فريق نيجليك بطل النيجر بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور ذاته.

أشرف على عملية سحب القرعة ، لاعبة المنتخب المغربي النسوي وفريق الجيش الملكي غزلان شباك ، والأنغولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي المصري السابق ، والثنائي التونسي أيمن المثلوثي حارس مرمى فريق النجم الساحلي ، ومجدي تراوي لاعب ومدرب فريق الترجي السابق ، وذلك في إطار احتفال الكاف بمرور 25 عاما على انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا في شكلها الحالي.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى : الوداد المغربي – بيترو أتلتيكو الأنغولي – شبيبة القبائل الجزائري – فيتا كلوب الكونغولي

المجموعة الثانية : الأهلي المصري – صان داونز الجنوب إفريقي – الهلال السوداني – القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة : الرجاء المغربي – حوريا الغيني – سيمبا التنزاني – فايبرز الأوغندي

المجموعة الرابعة : الترجي التونسي – الزمالك المصري – شباب بلوزداد الجزائري – المريخ السوداني

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، يومي 10 و11 فبراير من العام المقبل 2023.

ويعد الوداد حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما توج بالمسابقة في نسختها الماضية ، عقب فوزه في المباراة النهائية على الأهلي المصري بهدفين دون رد.

وسبق للوداد حصد اللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1992 و2017 و2022، كما هو حال الرجاء الذي توج بالبطولة الإفريقية ثلاث مرات أيضا أعوام 1989 و1997 و1999 ، فيما حصد الجيش الملكي اللقب مرة وحيدة عام 1985.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب ، يليه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما 5 ألقاب.