أخنوش: المنتخب “حقق إنجازا عظيما وأعطى درسا في العزيمة”

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المنتخب الوطني لكرة القدم “حقق إنجازا عظيما وأعطى درسا في العزيمة” وذلك بتأهله لنصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في قطر ، كأول منتخب إفريقي وعربي يبلغ هذا الدور.

ونوه أخنوش في مستهل كلمته اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، بتألق المنتخب الوطني الذي كان محط إشادة و تقدير من قبل قادة العالم والذين هنأوا جلالة الملك محمد السادس، والمغرب على هذا الإنجاز التاريخي.

وأثنى رئيس الحكومة في هذا السياق، على الجهود التي يبذلها “لاعبو المنتخب الوطني والمدرب وليد الركراكي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وكل من ساهم في هذه اللحظات التاريخية”.

وتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم ، عقب فوزه ، أول أمس السبت ، على نظيره البرتغالي ، على أرضية ملعب الثمامة ، بنتيجة 1 – 0 من توقيع يوسف النصيري في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وسيواجه المنتخب المغربي في نصف النهائي منتخب فرنسا يوم الأربعاء المقبل.