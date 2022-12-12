كأس العالم … لارام تبرمج رحلات إضافية إلى قطر

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها ستؤمن، بمناسبة دور نصف نهائي كأس العالم، عرضا تاريخيا، من خلال حوالي 30 رحلة تربط بين الدار البيضاء والدوحة، بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، والتي ستتم برمجتها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وأفاد بلاغ للخطوط الملكية المغربية بأن “المغرب يكتب التاريخ في قطر. وسيظل الأداء الاستثنائي والبطولي للمنتخب الوطني خلال مونديال 2022، راسخا إلى الأبد في أذهان المغاربة. وهو أداء تم تحقيقه على الخصوص بفضل حماس الجمهور المغربي، اللاعب رقم 12 ، من خلال دعم لا يكل لأسود الأطلس. ومن أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم المقرر في 14 دجنبر 2022، وضعت الخطوط الملكية المغربية جسرا جويا حقيقيا بين الدار البيضاء والدوحة”. وأضاف البلاغ أن “التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية. إذ ستؤمن الشركة الوطنية نحو 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، والتي ستبرمج غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء. هذا الجسر الجوي، الذي أقيم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يمثل رقما قياسيا تاريخيا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية، مما يؤكد المهارة التقنية والمؤهلات البشرية للشركة الوطنية”.

ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية قوله: “نحن فخورون بمواكبتنا لهذه المغامرة الاستثنائية لأسود الأطلس في مونديال قطر 2022″. وأضاف أنه ” بعد نجاح الترتيبات غير المسبوقة التي وضعت بمناسبة المباراة بين المغرب والبرتغال، نضاعفها اليوم بأربعة أضعاف من خلال تعبئة ما يقرب من 30 رحلة تؤمنها طائرات ذات سعة كبيرة وذلك في ظرف 24 ساعة فقط. ومن خلال مهمتنا لخدمة المرفق العام وبهدف تعزيز إشعاع المغرب ودعم منتخبنا الوطني، لن تدخر الخطوط الملكية المغربية جهدا لتوفير الإمكانيات التقنية والبشرية. كلنا وراء أسود الأطلس”.

ثلاث قنوات للتوزيع من أجل ترتيبات تاريخية

أوضحت الخطوط الملكية المغربية أنه سيتم إطلاق هذا العرض الفريد للبيع ابتداء من اليوم الاثنين 12 دجنبر بسعر خاص قدره 5000 درهم شامل للرسوم (ذهابا وإيابا). ومن أجل تمكين عدد كبير من المغاربة من الاستفادة منه، تقدم الخطوط الملكية المغربية طرقا مبتكرة على مستوى التوزيع. وهكذا، سيتم بيع التذاكر على الموقع الإلكتروني (ROYALAIRMAROC.COM)، وعلى مستوى الوكالات التجارية للشركة، وعبر مراكز النداء الخاصة بها، بالإضافة إلى الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

إعادة تنظيم الرحلات

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للمشجعين الذين يوجدون بالدوحة والذين سافروا إليها على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية، فإن الشركة الوطنية تمنحهم بشكل استثنائي تسهيلات لإعادة تنظيم مواعيد عودتهم.

وسيكون بإمكانهم تغيير تاريخ العودة، دون رسوم جزائية أو مصاريف إضافية، عبر الرحلات الجوية المبرمجة أيام 19 و 20 و 21 دجنبر.

وسيتوصل جميع المسافرين المعنيين بتذاكرهم التي تحمل التاريخ الجديد على بريدهم الإلكتروني و / أو على رقم هاتفهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على المسافرين الذين لم يدلوا برقم هاتفهم أو عنوان بريدهم الإلكتروني، الاتصال بمركز النداء التابع للشركة على الأرقام 0800 089000 (المغرب) و 212522489797 + (رقم دولي). وتجدد الخطوط الملكية المغربية، من خلال إطلاق هذا العرض الفريد من نوعه، والذي يتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية وقيمها كمقاولة مواطنة، التزامها من أجل إشعاع المغرب والمنتخب الوطني. نتمنى حظا سعيدا لأسود الأطلس.