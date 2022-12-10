تصريحات لاعبين ومشاهير بعد مباراة المغرب

في يلي تصريحات مباراة المغرب والبرتغال (1-صفر) السبت في ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد الثمامة في الدوحة:

يوسف النصيري (بطل هدف الفوز لقناة بي إن سبورتس): “سعيد بهذا الهدف، اشكر الجماهير على المساندة لآخر دقيقة، وللجمهور في المغرب”.

سفيان بوفال (مهاجم): “عملنا كثيرا ونحن سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، الملك”.

يحيى عطية الله (مدافع لقناة الكاس): “يوم تاريخي. دخلنا المباراة وطبقنا تعليمات المدرب. الحمد لله الفرحة الكبيرة لنا جميعا. ما زال أمامنا عمل كبير. شعور لا يوصف (عن مشاركته أساسيا ) أشكر المدرب على هذه الثقة”.

الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي: “المغرب أول منتخب افريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم. يا له من انجاز لمنتخب أسود الأطلس”.

المغنية الكولومبية شاكيرا على تويتر: “حان الوقت لإفريقيا” (نسبة لاغنيتها واكا واكا – ذيس تايم فور أفريكا)

الانكليزي غاري لينيكر (هداف مونديال 1986 على تويتر) “واو، يا له من فوز مذهل للمغرب. جريء، مت قد، منظ م، هادئ ومستحق. كرة القدم رائعة. إنها الأفضل”.

محمد أبو تريكة (النجم المصري السابق لقناة بي إن سبورتس): “بدأنا نحلم الآن بأن يرفع منتخب عربي كأس العالم”.

المهدي بنعطية (مدافع سابق لقناة بي إن سبورتس): “أنا أخ كبير. كنت محظوظا لمقابلتهم عندما كانوا صغار السن ورافقتهم حتى وصلوا إلى هنا. أنا في الملعب ولا أصد ق. أشعر ان شخصا ما سيوقظني. هذا أمر لا ي صد ق، لدي القشعريرة، نحن في نصف نهائي كأس العالم”.

كاكا (النجم البرازيلي السابق لقناة بي إن سبورتس): “انجاز تاريخي، ليس بالانجاز العادي. انت بين افضل اربعة منتخبات في العالم. لم لا الحلم بالكأس. تهانينا لهذا المنتخب المنظم والمنضبط، رك ز كثيرا وحارب في الاتجاه الصحيح. الحارس بونو مميز، أوناحي اللاعب رقم 8 يا له من لاعب”.

ديدييه دروغبا (نجم الكرة العاجية السابق على تويتر): “”لقد فعلوها، برافو المغرب لهذا الانجاز. تحيا إفريقيا. أخي وليد الركراكي سعيد جدا لأجلك”.

ايلون ماسك (مالك تويتر): “مبروك للمغرب”

تعليق لشبكة “بي بي سي” البريطانية بشأن توجه أشرف حكيمي نحو المدرجات لتقبيل والدته: “وصلنا الى نصف كأس العالم يا أمي. شاهد أشرف حكيمي والدته بين المشجعين مجددا . يعاني للوصول اليها لكنه ينجح في النهاية ويتبادلان القبل. يا لها من مشاهد”.