فيديو … ردة فعل رونالدو بعد هدف المغرب ومغادرته مسرعا وباكيا بعد نهاية المباراة
وثقت الكاميرات في ملعب “الثمامة” في قطر ردة فعل النجم كريستيانو رونالدو، عقب الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي في شباك نظيره القرتغالي الذي يقوده “الدون”.
وكان المغرب قد افتتح التسجيل في المباراة بهدف يوسف النصيري، في شباك البرتغال بالشوط الأول من عمر المباراة ليعطي الأفضلية لأسود الأطلس.
وبدا واضحا على وجه رونالدو الحسرة والضيق، وظهر عليه علامات الغضب وهو جالس على مقعد البدلاء.
رد فعل كريستيانو رونالدو لاعب #البرتغال بعد هدف #المغرب الأول #المغرب_البرتغال #FIFAWorldCup #كأس_العالم_2022_قطر pic.twitter.com/oPOxT3lGNB
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 10, 2022
وجاء هذا الهدف الذي أزعج رونالدو بشدة في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد إرسال يحيى عطية الله لكرة عرضية رائعة استقبلها النصيري برأسية سكنت الشباك.
وبعد نهاية المباراة أسرع كرستيانو رونالدو، بمغادرة الملعب إثر الهزيمة أمام المغرب.
وعكس زملائه الذي واسوا أنفسهم وصافحوا نظرائهم المغاربة، بعد الهزيمة أمام أسود الأطلس صفر- 1، رصدت الكاميرات رونالدو يغادر الملعب سريعا عبر النفق إلى غرفة تبديل الملابس وقد أجهش في البكاء.
بكاء كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة أمام المغرب 🇲🇦💪🏼 #المغرب_البرتغال #MAR 1-0 #POR #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sUvOEKv1p2
— Ѕ 🅰 Ⓜ E H🇪🇬 (@samehabouelkhie) December 10, 2022