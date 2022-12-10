فيديو … ردة فعل رونالدو بعد هدف المغرب ومغادرته مسرعا وباكيا بعد نهاية المباراة

وثقت الكاميرات في ملعب “الثمامة” في قطر ردة فعل النجم كريستيانو رونالدو، عقب الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي في شباك نظيره القرتغالي الذي يقوده “الدون”.

وكان المغرب قد افتتح التسجيل في المباراة بهدف يوسف النصيري، في شباك البرتغال بالشوط الأول من عمر المباراة ليعطي الأفضلية لأسود الأطلس.

وبدا واضحا على وجه رونالدو الحسرة والضيق، وظهر عليه علامات الغضب وهو جالس على مقعد البدلاء.

وجاء هذا الهدف الذي أزعج رونالدو بشدة في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد إرسال يحيى عطية الله لكرة عرضية رائعة استقبلها النصيري برأسية سكنت الشباك.

وبعد نهاية المباراة أسرع كرستيانو رونالدو، بمغادرة الملعب إثر الهزيمة أمام المغرب.

وعكس زملائه الذي واسوا أنفسهم وصافحوا نظرائهم المغاربة، بعد الهزيمة أمام أسود الأطلس صفر- 1، رصدت الكاميرات رونالدو يغادر الملعب سريعا عبر النفق إلى غرفة تبديل الملابس وقد أجهش في البكاء.