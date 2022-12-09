فيفا: الركراكي استطاع في وقت قصير تشكيل كتلة دفاعية لا يمكن اختراقها

أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا.كوم” بأن المدرب المغربي وليد الركراكي استطاع في وقت قصير تشكيل كتلة دفاعية لا يمكن اختراقها تألقت بشكل ملفت للانتباه في مونديال قطر 2022. وذكر الموقع في مقال خاص عن مميزات الخطوط الدفاعية للفرق الثمانية التي تنافس على اللقب العالمي، أن “التنظيم وروح الفريق التي أظهرها المغاربة أكثر من رائعة، حيث لم يكن أمام مدربهم وليد الركراكي سوى ثلاثة أشهر لتشكيل الكتلة التي تتألق خلال المونديال القطري ولا يمكن اختراقها”.

وسجل المصدر ذاته، أنه بعد تلقي هدف واحد فقط خلال المونديال، في مرحلة المجموعات، فإن “الدفاع المغربي يتحدث عن نفسه” مضيفا أنه “ليس غريبا أن يكون لدى أسود الأطلس، الذين حافظوا على شباكهم نظيفة أمام ثلاث فرق أوروبية من العيار الثقيل، بلجيكا وكرواتيا وإسبانيا، أفضل دفاع في المسابقة حتى الآن.”

واعتبر المصدر نفسه، أن البرتغال رغم توفرها على هجوم قوي، يتقاسم صدارة ترتيب الأهداف المسجلة بـ 12 هدفا، ستواجه صعوبة كبيرة في “فك شفرة الدفاع المغربي”، مبرزا أن “الفرق التي تدافع بشكل أفضل في الغالب هي التي تفوز بكأس العالم عوض الفرق الهجومية الأكثر إثارة “.

وأكد المقال أن ” النسخ السابقة ت ظهر أن عدم استقبال الأهداف أمر ضروري لضمان النجاح في كأس العالم”.

وأوضح المصدر ذاته أن الدفاع الجيد حاسم في تحقيق النصر في النهاية.

وسيلتقي المنتخب المغربي، غدا السبت، مع نظيره البرتغالي على أرضية ملعب الثمامة في الدوحة، على أمل تحقيق إنجاز تاريخي جديد كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي في المونديال.