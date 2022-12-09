الركراكي: سنلعب غدا للفوز

أكد وليد الركراكي أن المنتخب سيسعى للفوز غدا على نظيره البرتغالي في المباراة التي ستجمع بينهما في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ومواصلة كتابة التاريخ في المونديال بعد أن أصبح منتخب اسود الاطلس أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في المونديال. وقال مدرب المنتخب الوطني، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الجمعة بالمركز الإعلامي الرئيسي للمونديال، “نحن الحصان الأسود في المسابقة، وغدا سنلعب للفوز، وستقف خلفنا قارة إفريقيا وكل الشعوب العربية، وسنبذل كل الجهود لمواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم”.

وأضاف: “نحترم منتخب البرتغال ونتابعه عن كثب. لديهم هجوم رائع ونحن أيضا منتخب قوي والمباراة ستحسم على تفاصيل صغيرة. سنركز في مباراة الغد على ما نتقنه وسنحاول خلق المشاكل لمنتخب البرتغال مثلما حدث أمام إسبانيا”. ووصف مدرب المنتخب المغربي منتخب البرتغال بأنه أحد أفضل المنتخبات في العالم ويضم أفضل لاعب في التاريخ كريستيانو رونالدو. وقال : “لكننا سنحاول صنع المفاجأة ومواصلة كتابة التاريخ، ونحن نتعلم من أخطائنا ونرفع مستوانا بعد كل مباراة، ولا نركز على الخصم لأن التركيز على منتخب البرتغال سيجعلنا نرتكب الأخطاء وإذا نجحنا في إقصائهم من البطولة، ستكون مفاجأة سارة لنا ولشعبنا”. وفي حديثه عن مدى جاهزية اللاعبين، قال الركراكي ” نسعى للتغلب على الإرهاق والتعب اللذين يعاني منهما اللاعبون، وكما أقول دائما إذا لم يتمكن لاعب من اللعب فسيدخل مكانه آخر وسيقدم الإضافة للمجموعة”.

ومن ناحيته قال أحمد رضا التكناوتي حارس مرمى المنتخب “نحن جاهزون لخوض المباراة غدا لإسعاد الجماهير في المغرب، وإنه لشرف كبير لي تواجدي في صفوف المنتخب المغربي أول منتخب عربي يتأهل إلى ربع نهائي المونديال الذي نسعى لتحقيق أفضل النتائج فيه، وفي مباراة الغد تقف خلفنا الجماهير المغاربية والعربية والإفريقية، وهذا الدعم الجماهيري يمنحنا دفعة معنوية لمواصلة الأداء المتميز”.