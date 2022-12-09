عبث “لارام” بتذاكر المونديال متواصل

علمت “الصباح” أن سوء تدبير الخطوط الملكية المغربية للتذاكر الاستثنائية المخصصة للجماهير الراغبة في السفر لقطر، لدعم المنتخب في كأس العالم، وصل مداه، صباح اليوم (الجمعة)، عندما أقلعت الرحلة رقم AT2276 في السابعة صباحا صوب الدوحة، ب 100 مكان فارغ، ضمنها ثمانية مقاعد لكبار الشخصيات، رغم الحشود الكبيرة التي توجد في طوابير منذ يومين، أمام وكالات “لارام” دون نيل التذكرة، في شتى مدن المملكة.

وحسب معلومات “الصباح” فإنه تم منع 30 مشجعا من صعود الطائرة نفسها، بسبب عدم توفرهم على بطاقة “هيا” الضرورية لدخول قطر، ليطرح تساؤل عن ملابسات تمكينهم من تذكرة الطائرة، علما أن التذاكر الاستثنائية مخصصة فقط لمن يملكون بطاقة “هيا”.

وانفجرت جماهير غضبا من سوء تدبير هذه الرحلات الاستثنائية، إذ في وقت عجز فيه كثيرون عن نيل التذاكر، رغم وقوفهم لساعات في طوابير أمام مكاتب شركة الطيران، وتوقف العمل بالموقع الإلكتروني بسبب الضغط، تمكن آخرون من الحصول عليها بطرق غريبة، وهو ما دعا البعض إلى المطالبة بفتح تحقيق، لمعرفة كل المعلومات المتعلقة بالذين استفادوا حقا من هذا الدعم، التي خصصته الحكومة لكل المواطنين الراغبين في دعم الأسود بقطر.

وخلق هذا الارتباك وسوء التدبير، فوضى في مطار محمد الخامس، وبات باب كبار الشخصيات مفتوحا للعموم. وطالبت جماهير بتدخل الوزارة لوقف هذه المهزلة، مطالبين إياها بتوضيحات بخصوص كيفية استغلال هذا الدعم.