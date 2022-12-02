بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأحمر

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع الأحمر.

وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,46 في المائة، ليستقر عند 10.970,98 نقطة.

وبدوره شهد مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة إلى 882,89 نقطة.

من جهته تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,71 في المائة منتقلا إلى 817,08 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بارتفاع بلغت نسبته 1,02 في المائة إلى 11.022,18 نقطة.

(ومع)