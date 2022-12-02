صحيفة إسرائيلية : المغرب مملكة النور وبلد يتنفس الحياة

كتبت صحيفة “جيريزاليم بوسط” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المغرب مملكة النور والبلد الذي يخلق لدى زائره الرغبة في المجيء والعودة.

وأضافت “من أول الأشياء التي تلفت انتباهك عند اكتشاف المغرب لأول مرة هو بلا شك نوره. هذا النور الخاص جدا. نور يجلب الحياة إلى هذه الأرض أينما ذهبت. وهو معين إلهام لفناني الأمس واليوم، ولحفز الحواس، وللحركة وللطاقة”.

وتضيف “جيريزاليم بوسط” في هذا المقال الذي نشرته عقب زيارة لهيئة تحريرها للمغرب حيث نظمت الصحيفة في مراكش بشراكة مع مؤسسات إعلامية واقتصادية كبرى منتداها الاستثماري والاقتصادي لـ 2022، ”في قلب هذه الرحلة، يضيء النور هذه التجارب الفريدة والحسية والإنسانية، التي نحملها عند عودتنا ونحتفظ بها إلى الأبد: ضوء غروب الشمس، وذاكرة الطرق المزهرة المتفردة، ومشاهد المنحدر المتوهج في قاع الوادي، وطيب مذاق التوابل، ونسيم يلامس وجهك بلطف، وصدى لحن، وفتنة لقاء مع غريب لامع .. فعبر المملكة المغربية، ثمة ضوء ذي قدرة على الإلهام والتنشيط”.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المغرب هو أكثر من مجرد بلد تزوره، إنه بلد يتنفس الحياة من خلال فنونه وثقافته الحية وإبداعات أنامل صناعه المهرة.

(ومع)