وطنية
بنعلي: ضعف الحكامة بمؤسسات الكهرباء
فضحت ليلى بنعلي، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سوء الحكامة في مؤسسات الكهرباء، وقالت إن ذلك تسبب في عرقلة تطوير القطاع. وكشفت الوزيرة، أنها ليست متحمسة لمشروع إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة حاليا، كما طالب بذلك بعض البرلمانيين، وأرجعت السبب إلى ضعفأكمل القراءة »
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