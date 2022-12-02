الصباح الفني
”من شهرزاد” في عرض بالرباط
سيحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط عرضا فنيا بعنوان “من شهرزاد” تحت إشراف ماريا باخيس والعربي الحارثي، في إطار البرنامج الثقافي “إسبانيا ترقص”، يوم سادس دجنبر الجاري على الساعة الثامنة مساء. وقال القائمون على العرض إن البرنامج الثقافي “إسبانيا ترقص” ينبثق تحديدا من الحاجة إلى الحفاظ علىأكمل القراءة »
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