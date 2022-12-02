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الصباح الفني

‭”‬من‭ ‬شهرزاد‭”‬‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬بالرباط

منذ 45 ثانية
ملصق‭ ‬العرض‭          (‬خاص‭)‬
سيحتضن‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬عرضا‭ ‬فنيا‭ ‬بعنوان‭ “‬من‭ ‬شهرزاد‭” ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ماريا‭ ‬باخيس‭ ‬والعربي‭ ‬الحارثي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬الثقافي‭ “‬إسبانيا‭ ‬ترقص‭”‬،‭ ‬يوم‭ ‬سادس‭ ‬دجنبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭.‬ وقال‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬الثقافي‭ “‬إسبانيا‭ ‬ترقص‭” ‬ينبثق‭ ‬تحديدا‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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