وطنية
الرقمنة ترخي قبضة الولاة
بدأت الحكومة العد العكسي لإطلاق نسخ محينة لمنصات استثمار جهوية، ينتظر أن تضعف من قبضة العمال على المساطر والإجراءات المتعلقة بملفات الرخص والمشاريع، إذ كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة ستشرع، بداية من السنة المقبلة، في تقليص ما معدله 45 فيأكمل القراءة »
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