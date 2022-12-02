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وطنية

الرقمنة‭ ‬ترخي‭ ‬قبضة‭ ‬الولاة‭ ‬

منذ 28 ثانية
بدأت‭ ‬الحكومة‭ ‬العد‭ ‬العكسي‭ ‬لإطلاق‭ ‬نسخ‭ ‬محينة‭ ‬لمنصات‭ ‬استثمار‭ ‬جهوية،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تضعف‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬المساطر‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بملفات‭ ‬الرخص‭ ‬والمشاريع،‭ ‬إذ‭ ‬كشفت‭ ‬غيثة‭ ‬مزور،‭ ‬الوزيرة‭ ‬المنتدبة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالانتقال‭ ‬الرقمي‭ ‬وإصلاح‭ ‬الإدارة،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستشرع،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة،‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬45‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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