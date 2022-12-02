الرياضة
استقالة جماعية بطنجة
أحكان: 8 ملايير ديون وتعرضنا للسمسرة وفاضل كان «كيحفر» للزاكي أعلن الرئيس محمد أحكان استقالة جماعية للمكتب المديري لاتحاد طنجة لكرة القدم، خلال الجمع العام العادي الذي انعقد مساء أول أمس (الأربعاء)، بقاعة الندوات بالملعب الكبير بطنجة. وعزا أحكان قرار الاستقالة بعد أقل من سنة من انتخابهأكمل القراءة »
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