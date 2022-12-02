الرياضة
لوبوف يعتذر للمغاربة
اعتذر فرانك لوبوف، بطل العالم رفقة المنتخب الفرنسي في مونديال 1998، للمغاربة بعد الإساءة لهم، خلال برنامج تلفزيوني. وعبر لوبوف عن أسفه لوصفه المغرب بأنه “بلد غير معروف، ولو بحثت عنه في الخريطة من الصعب أن تجده، وأن شعبه فقير ويعاني الكثير من الناحية الاجتماعية”، ما أثارأكمل القراءة »
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