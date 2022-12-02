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“القاتلة سالي” على “نتفليكس”
بثت “نتفليكس” المسلسل الوثائقي “Killer Sally” (القاتلة سالي)، الذي يروي حكاية لاعبة كمال الأجسام سالي ماكنيل، التي أدينت بقتل زوجها روي ماكنيل، المشارك في مسابقة “مستر أولمبيا” الشهيرة لكمال الأجسام. ويضيء المسلسل على خلفية الزوجين العسكرية، ثم وقوعهما في الحب وسعيهما المشترك إلى التفوق في رياضة كمالأكمل القراءة »
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