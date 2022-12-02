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الرياضة

رسالة رياضية: تحصيل حاصل

منذ 31 ثانية
عبد الإله المتقي
وصل اتحاد طنجة إلى مرحلة الغرق، لكن ذلك تحصيل حاصل، كيف؟ أولا، كتبنا هنا، قبل بداية الموسم، أن النادي يتعرض لعملية استنزاف كبيرة، بسبب تسريح أغلب لاعبيه الأساسيين، مثل أحمد حمودان وتوفيق إجروتن وهشام المجهد وخالد الصروخ وأكسيل مايي ويوسوفا كوناتي والمهدي الخلاطي وأنس أصبحي وحكيم أقليدوأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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