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اتفاقية مع “اليونسكو” لحماية التراث
ترمي وضع الخبرة المغربية رهن إشارة دول إفريقيا جنوب الصحراء وقع محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وأودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة “يونسكو”، الثلاثاء الماضي، اتفاقية للشراكة ترمي إلى وضع الخبرة المغربية في مجال حماية التراث العالمي رهن إشارة دول إفريقيا جنوب الصحراء. وتم توقيع الاتفاقيةأكمل القراءة »
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