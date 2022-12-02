وطنية
متحور جديد من “كوفيد 19”
تم رصده في أكتوبر الماضي ويعتبر أكثر مقاومة لمضادات الأجسام وأكثر سرعة في الانتشار رصدت السلطات الصحية، منذ أكتوبر الماضي، متحورا جديدا من “كوفيد 19”، أكثر عدوى وأكثر سرعة في الانتقال وأكثر مقاومة لمضادات الأجسام، ويتعلق الأمر ب”بي كيو 1.1”، المتسبب في ارتفاع حالات الإصابة، منذ أسابيع،أكمل القراءة »
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