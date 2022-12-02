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وطنية

متحور‭ ‬جديد‭ ‬من‭ “‬كوفيد‭ ‬19‭”‬

منذ 35 ثانية
اللقاحات‭ ‬ضد‭ "‬كوفيد‭ ‬19‭" ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬المتحور‭ ‬الجديد‭    (‬أرشيف‭)‬
تم‭ ‬رصده‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬ويعتبر‭ ‬أكثر‭ ‬مقاومة‭ ‬لمضادات‭ ‬الأجسام‭ ‬وأكثر‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬الانتشار رصدت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية،‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬متحورا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ “‬كوفيد‭ ‬19‭”‬،‭ ‬أكثر‭ ‬عدوى‭ ‬وأكثر‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬وأكثر‭ ‬مقاومة‭ ‬لمضادات‭ ‬الأجسام،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬ب‭”‬بي‭ ‬كيو‭ ‬1‭.‬1‭”‬،‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة،‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭أكمل القراءة »

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