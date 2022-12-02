الرياضة
“الطاليان” يلاحقون زياش بالدوحة
صحافيون يتعقبون النجم المغربي بسبب عرض جديد من ميلان بات حكيم زياش، صانع ألعاب المنتخب الوطني، ملاحقا ومطلوبا من قبل الصحافة الإيطالية، في ظل قرب انتقاله إلى ميلان الإيطالي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، بعد تقديم فرض جديد. وبحث بعض الصحافيين الإيطاليين يشتغلون في وكالات وقنوات أجنبية، عنأكمل القراءة »
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