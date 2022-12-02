الرياضة
كرسي متحرك لنقل التيمومي
يستعين محمد التيمومي أسطورة كرة القدم المغربية، بكرسي متحرك لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022، لعدم قدرته على المشي أو الوقوف لمدة طويلة. ويوجد التيمومي في الدوحة، ضمن أعضاء المكتب الجامعي، الذين يتابعون المونديال، على غرار بعض الدوليين السابقين، نظير بادو الزاكي ونور الدين النيبتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا