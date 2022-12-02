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الصباح الفني

عكرود تتبرع بأعضائها

منذ 35 ثانية
عبرت الممثلة سناء عكرود عن سعادتها بالقرار الذي اتخذته بخصوص تبرعها بأعضائها بعد مماتها، مشيرة إلى أن هذا القرار كان تلقائيا وطبيعيا. وأضافت عكرود أنها تطمح أن تكون مبادرتها هذه لجميع المغاربة للإقدام على الخطوة نفسها. وعن الإجراءات التي وجب اتخاذها، أكدت عكرود أنها ستباشرها خلال الأيامأكمل القراءة »

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منذ 35 ثانية


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