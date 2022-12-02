الرياضة
المتطوعات… فراشات المونديال
خطفن قلوب المشجعين بابتسامتهن ومغربيات يؤثثن محطات ميترو ومراكز الإعلام للمتطوعات حكايات وقصص غريبة في قطر، بعضهن تخلين عن دراستهن ووظائفهن، لأجل عيون المونديال، تراهن أمام ميترو الأنفاق والملاعب والمطار والمنافذ البرية، بعدما وزعت كل خلية بإحكام ونظام وانتظام. يكاد يكون مونديال قطر حطم كل الأرقام فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا