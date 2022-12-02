الصباح الفني
ميكري يطلق “مغربي”
أطلق الفنان نصر ميكري أغنية جديدة بعنوان “مغربي” على قناته الرسمية على “يوتوب”، والتي روج لها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها “إنستغرام”. وتعتبر “مغربي” عملا غنائيا يأتي في إطار تشجيع المنتخب المغربي لكرة القدم لمشاركته في كأس العالم، حيث انضم ميكري إلى قائمة الفنانينأكمل القراءة »
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