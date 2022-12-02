وطنية
قنابل للانفجار بالصحة
المهنيون مستاؤون من مشاريع تنزيل القانون الإطار والوزارة توزع إشارات اطمئنان تصدى مهنيون وعاملون بوزارة الصحة إلى مشاريع القوانين الخاصة بتنزيل القانون الإطار 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحة، قبل طرحها على المجلس الحكومي، أمس (الخميس)، معتبرين إياها قنابل موقوتة ستفجر القطاع برمته. واضطرت وزارة الصحة، لرأب الصدع وإرسالأكمل القراءة »
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