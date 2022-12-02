مجتمع
“حرب” التعويضات تشل مرافق بالبيضاء
الشرارة تنطلق من سوق الخضر والفواكه وموظفون يطالبون بالمزيد لأداء مهامهم والجماعة “ليست هنا” هددت أطر “كبيرة” ورؤساء مصالح وأقسام، موضوعون رهن إشارة شركات للتنمية المحلية بالبيضاء، بـ”العصيان”، إذا لم يستفيدوا من “مزيد” من التعويضات المالية الشهرية، التي تضاف إلى رواتبهم العادية، نظير “الأعمال الجبارة” التي يقومونأكمل القراءة »
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