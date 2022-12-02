الصباح الفني
ماغي رفقة أحلام
فاجأت المغنية المغربية رقية ماغي جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، بعدما نشرت صورا ومقاطع فيديو رفقة الفنانة الإماراتية أحلام. وأحيت ماغي رفقة أحلام، حفلا فنيا، بدولة خليجية، ما دفعها إلى الحرص على التقاسم مع متابعيها بعض تفاصيله، إذ ارفقت الصور بتعليق جاء فيه”لقب فنانة العرب أبداأكمل القراءة »
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