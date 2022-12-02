الصباح الفني
الموت يختطف شقيقة راوية
فجعت الفنانة والممثلة فاطمة هراندي الشهيرة ب”راوية”، مطلع الأسبوع الجاري، في وفاة شقيقتها بالرباط بعد معاناة مع المرض. وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعاطفهم الكبير مع الممثلة المغربية الشهيرة براوية في الميدان الفني. كما نعى مجموعة من الفنانين، أخت الفنانة المغربية راوية على حساباتهمأكمل القراءة »
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