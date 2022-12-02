الصباح الفني
عيد ميلاد رأفت يقسم نشطاء
لم تمر التدوينة التي نشرتها الفنانة لطيفة رأفت، لمناسبة احتفالها بعيد ميلادها 57، مرور الكرام، إذ كانت السبب في تقسيم بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما بعدما شكك البعض في عمرها الحقيقي. وفي الوقت الذي أكدته فيه رأفت أنها من مواليد 1965، اعتبر بعض النشطاء أنأكمل القراءة »
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