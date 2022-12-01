3 أسئلة إلى* مصطفى بيوضي غياب آليات المراقبة < الجواب بالنفي، سيكون شكلا من أشكال النفاق والكذب، نعم هذه المنشآت الرياضية المخصصة للعموم، ولفئات محددة خاصة الأطفال، الذين لم يتجاوز عمرهم 16 سنة، أنشئت لسد الخصاص الذي تعرفه مدننا وقرانا من المنشآت الرياضية القريبة من المواطنين، وهذاأكمل القراءة »
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